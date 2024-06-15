Koç Holding'den rekor kıracak anlaşma

Türkiye’nin en büyük holding olarak gösterilen Koç Holding ile TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği arasında dev bir sponsorluk anlaşması imzalanmak üzere.

REKOR KIRILMASI BEKLENİYOR

Koç Holding’in Gençlerbirliği’ne ne kadar para vereceği henüz bilinmezken anlaşmanın bir rekor olması bekleniyor.

ANLAŞMA OTOKAR ÜZERİNDEN OLACAK

Anlaşmaya göre göğüs sponsoru olacak olan Koç Holding’in bunu otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Otokar firması üzerinden yapacağı öne sürüldü.

VEHBİ VE RAHMİ KOÇ ANKARA'DA DOĞDU

Her ne kadar Koç Holding 1963 yılında İstanbul'da kurulmuş olsada holdingin kurucusu Vehbi Koç 1901 yılında Ankara'da doğmuş ve burada büyüyüp iş hayatına başlamıştır.

LİGİ 8. SIRADA BİTİRDİLER

1. Lig’de geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Gençlerbirliği 13 galibiyet 12 beraberlik 9 mağlubiyet alarak 51 puan topladı. 51 puan toplayan Başkent ekibi ligi 8. Sırada bitirdi.