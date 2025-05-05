Koç Holding'in gözdesinden rekor hamle! Dengeler değişecek

Anlaşmanın imza töreni, İtalya-Türkiye İş Forumu kapsamında Roma’da düzenlendi. Törene Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko CFO’su Barış Alparslan ve SACE CEO’su Alessandra Ricci katıldı. Törende, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirme yönündeki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

BÜYÜME STRATEJİSİNE GÜÇLÜ DESTEK

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, finansmanın Beko’nun uzun vadeli büyüme stratejisine önemli katkı sunacağını belirtti. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu’nun 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketiyle değer yaratmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, Beko’nun yatırımlar ve satın almalarla Avrupa’nın en büyük ev teknolojileri şirketi konumuna ulaştığını ve Türkiye’yi yurtdışında da başarıyla temsil eden bir markaya dönüştüğünü ifade etti.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Bu stratejik finansman anlaşması, SACE gibi uluslararası finans kuruluşlarının hem ülkemize hem de Beko’ya duyduğu güveni yansıtıyor. Kredinin, finansal sağlamlığımızı daha da artırmanın ötesinde, çok paydaşlı ekonomik iş birliklerine ve uzun vadeli ortaklıklara da zemin hazırlayacağına inanıyoruz” dedi.

OPERASYONEL ALANI GENİŞLETECEK

Beko CFO’su Barış Alparslan, uzun vadeli büyüme stratejilerinin temelinde güçlü bilanço yapısını sürdürülebilir kaynaklarla desteklemenin yer aldığını belirtti. Barış Alparslan, “SACE ile imzaladığımız bu anlaşma, finansal esnekliğimizi artırırken kaynak çeşitliliğimizi güçlendirmemize ve vade yapımızı daha sağlıklı bir düzeye taşımamıza katkı sağlıyor. Bu işlem, operasyonel faaliyetlerimiz için önemli bir hareket alanı yaratıyor ve uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli stratejimize duyduğu güveni ortaya koyuyor. Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda, yatırımcılarımızın, iş ortaklarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini istikrarlı biçimde karşılamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

SACE’NİN PUSH STRATEJİSİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLDİ

SACE CEO’su Alessandra Ricci, Beko ile iş birliği başlatmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Alessandra Ricci, “Bu iş birliği, SACE’nin Push Stratejisi’nin sağladığı somut faydaları gösteren güçlü bir örnek. Stratejimiz sayesinde İtalyan şirketleri, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarına erişiyor ve yenilikçi çözümlerle uluslararası değer zincirlerine daha kolay dahil olabiliyor” değerlendirmesini yaptı.