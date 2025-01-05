Koç Holding'ten Abdülhamid çıkarması! Rekor paraya satın alacaklar

Günümüzde Makedonya Valiliği olarak kullanılan bu tarihi yapının, Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü’ne dönüştürülmesi planlanıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un geçtiğimiz günlerde köşkü yerinde görmek için Yunanistan’a gittiği belirtiliyor.

KOÇ HOLDİNG ALATİNİ KÖŞKÜ İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemek üzere. Halihazırda İstanbul’daki Abdülmecid Efendi Köşkü’nün sahibi olan şirket, şimdi de 2. Abdülhamid’in ailesiyle birlikte sürgün hayatı yaşadığı Alatini Köşkü için nabız yokluyor.

Analiz Gazetesi’nin haberine göre, köşkün satın alınması halinde Türk-Yunan iş birliğini güçlendirecek bir kültürel merkez olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

ÖMER KOÇ YERİNDE İNCELEDİ

Koç Holding’in Alatini Köşkü’ne olan ilgisi, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un Yunanistan’a yaptığı ziyaretle daha da netleşti. Ömer Koç’un bu tarihi yapıyı yerinde görmesi, şirketin kültürel yatırımlarına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İN SÜRGÜN YILLARI

31 Mart Vakası’nın ardından 13 Nisan 1909’da tahttan indirilen Sultan 2. Abdülhamid, 38 aile üyesiyle birlikte Selanik’teki Alatini Köşkü’ne gönderilmişti. Padişah, yaklaşık 3 yıl boyunca bu köşkte sürgün hayatı yaşamıştı.