Koç Holding'den 9 ayda 42 Milyar TL net kâr

Koç Holding (#KCHOL), yılın 3. mali dönemine ilişkin konsolide bilançosunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen bilançoya göre, holding yılın 3. çeyreğinde 19.860.447.000 TL net kar elde ederken, yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam net kârını 42.022.329.000 TL'ye yükseltti.

Bu sonuçlara göre holdingin 3. çeyrek net karı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 383 oranında, 9 aylık bazda ise yüzde 346 oranında artış kaydetti.

Koç Holding, 2021 yılının 3. çeyreğinde 4.105.632.000 TL net kâr açıklamış, yılın ilk 9 ayını 9.417.045.000 TL'lik toplam net kar ile tamamlamıştı.