Koç Holding’ten tarihe geçecek yatırım. Büyük satış resmen duyuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding’ten tarihe geçecek yatırım. Büyük satış resmen duyuruldu

Koç Holding, 504 milyon dolarla en iyi ikinci teklifi verdiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi için sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 sene süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi 16 Temmuz tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilmişti.

Resmi Gazete'de paylaşılan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi.

İhalede en yüksek teklifi veren isim sözleşme şartlarını yerine getirmediği için imzaya gelmezken, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art imza için ÖİB'ye davet edildi.

Sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı. İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.

Koç Holding'den yapılan açıklamada "Kalamış AŞ tarafından 176.400.000 ABD Doları'nın ödenmesini ve kalan bedel için teminat mektubunun idareye teslimini takiben, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşme yukarıdaki şartlarla imzalanmıştır" denildi.

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