Koç istifa etti! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da yönetiminde olduğu Koç Holding'te önemli bir gelişme meydana geldi.

ÖMER KOÇ GÖREVİNDEN AYRILDI

Stellantis Otomotiv'in TOFAŞ'a devredilmesinden sonra Rekabet Kurumu'nun getirdiği Koç ailesinden kimsenin bulunmaması şartı gereği Ömer Koç, TOFAŞ'taki görevinden ayrıldı.

Rahmi Koç ve Ali Koç ise Ford Otosan'ın yönetim kurulunda kaldı.

TOFAŞ'ın KAP açıklamasında şunlar söylendi,

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir."