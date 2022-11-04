4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 09:37
Takip Et

Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete’de Koç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak

İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

İlgili alanda doktora belgesine veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
2
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
3
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿KYK faizleri silindi
4
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
5
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
6
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
7
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
﻿Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
﻿Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
﻿Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
﻿Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Yalova Üniversitesi 15 personel alacak
﻿Yalova Üniversitesi 15 personel alacak
﻿Yalova Üniversitesi 15 personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.