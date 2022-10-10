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Koç Üniversitesi personel alacak

Koç Üniversitesi 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:57
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Koç Üniversitesi personel alacak

Koç Üniversitesi personel alacak
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

PROFESÖR KADROSU İÇİN:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

DOÇENT KADROSU İÇİN:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN:

İlgili alanda doktora belgesine veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

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