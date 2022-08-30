Türkiye’nin en zengin üniversitelerinden Koç Üniversitesi’nde yurt krizi patlak verdi. Öğrenciler isyan etti

Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş’ın haberine göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 10’una hizmet verirken; yurtlarda kendilerine yer bulamayan öğrenciler, ev ve özel yurtlara başvurmak zorunda kalıyor. Ev kiralarının fahiş fiyatlarıyla karşı karşıya kalan öğrenciler çıkmaza giriyor, üniversite yıllarını geçinme zorluğu içinde sürdürmek zorunda kalıyorlar.

Ülke genelinde binlerce öğrencinin mağduriyet yaşadığı “yurt sorunu” bu kez de Koç Üniversitesi’ndeki öğrencileri vurdu.

Okulların açılmasına 20 gün kalmışken yönetim tarafından 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yurt sağlanamayacağını bildiren e-posta gönderildi. Sebep olarak ise yurtlara olan talepteki artış ve yatak kapasitesi gösterildi. Gönderilen e-postada, “Bugün itibarıyla gelen başvuru sayılarını ve yatak kapasitemizi göz önünde bulundurduğumuzda 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilerimize yurt imkânı sağlanamayacağını öngörmekteyiz” denildi.

ÖĞRENCİLERDEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öğrenciler tarafından yayınlanan bildiride yaptıkları eylemler ve görüşmelerle yurt problemini her zaman gündemde tuttuklarını ancak yönetimin bu konuya hiçbir çözüm bulmadığını söyledi.

Bildiride öğrenciler şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemizin çevresinde başka bir yurt kompleksi olmaması sebebiyle eve çıkmak zorunda olan arkadaşlarımız ortalamaları aylık 17 bin olan konutlara mahkûm edilmiştir. Bu mağduriyete çözüm olarak sadece ‘Ücretli Shuttle’ uygulamasının olması öğrenciyi kampüs hayatından da mahrum edecek sığ bir çözümdür.”

Öğrenciler yurt problemini çözmek için uzun vadeli önerilerde bulunarak bunları şöyle sıralıyor:

“1. Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde bulunan yurt binalarının önümüzdeki 20 gün içinde tadilata girerek kullanıma açılması

2. Hemşirelik Fakültesi öğrencileri için uygulanan 3 ve 4’üncü sınıflardaki toplu apartman/ev/daire kiralama uygulamasının Batı Kampüs civarında bir yerle anlaşarak 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri için de uygulanması

3. Batı Kampüs civarında en yakın zamanda yeni bir yurt kampüsünün inşa edilmesi.”

“OKULDA BURS PROBLEMİ VAR”

Gerçek Gündem’e konuşan 2’inci sınıf işletme öğrencisi ve Tam Burslular Ağı Temsilcilerinden Talha, okula girdiğinden beri okulda bir burs problemi olduğunu söylüyor:

“Eskiden öğrencilere çok daha fazla başarı bursu adı altında burs imkânı sağlanırmış ama bu başarı bursu yönetmelikte yazdığı halde ortadan kaldırıldı. Okula gelen tam burslu öğrencilere yurt, cep harçlığı gibi bursların kesin verileceği yönetmelikte yazıyor, hatta yönetmelikte yol ücretlerinin bir kısmının karşılanacağı bile yazıyor fakat şu an ise okula gelen tam burslu öğrencilere ekstra burslar verilmiyor.”

“BURS SÜRECİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMÜYOR”

Okulda öğrencilere burs verilme sürecinin şeffaf bir şekilde yapılmadığını belirten Talha, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB) diye bir program var. Okula girdikten sonra veya girmeden önce maddi durumunuzu en ince detaylarına kadar gösteren belgeleri Koç Üniversitesine sunuyorsunuz, onlar size yurt, kitap ve cep harçlığı burslarından birini veriyor. Ama bu belirlemeyi kapalı kapılar ardında yapıyorlar ve bu bursların kimlere verileceği ve nasıl seçildiği asla şeffaf bir şekilde yapılmıyor. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmediğini açıkça kendileri de söylüyor zaten.”

“TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ”

Yurt bursu olmayan tam burslular veya İstanbul’da yaşayan 3 ve 4’üncü sınıfların sokakta bırakıldığını söyleyen üniversite öğrencisi, tam burslu olup da yurt bursu olmayan öğrencilerin yurtlara alınmayacağını söylüyor.

Okullar açıldığında yönetimin aldığı bu karara kendisinin ve arkadaşlarının tepki göstereceklerini söyleyen Talha, “Okul açılana kadar sosyal medya üzerinden sesimizi kuvvetli bir şekilde duyuracağız” dedi.