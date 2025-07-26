Koca dehşeti! Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı

Kaynak: İHA
Koca dehşeti! Tartıştığı eşini 7 yerinden bıçakladı

Hatay'da Samandağ ilçesinde S.B., evde tartıştığı kocası F.B. tarafından 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kadının yoğun bakındaki tedavisi devam ederken, F.B. ise tutuklandı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde meydana geldi. F.B. ile eşi S.B. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.B., eşi S.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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