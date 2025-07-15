Koca engerek sincabı böyle yuttu! Doğanın vahşi yüzü...

Nazımiye ilçe girişinde sincap yutan engereğe denk gelen Murat İnceler isimli vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

"DOĞANIN KANUNU"

Sincabı son derece çevik olarak bildiğini dile getiren İnceler, "Önce sincap olduğunu anlamadım ancak yaklaşınca fark ettim. Doğanın kanunu olduğu için kısa bir süre çekim yaptıktan sonra yoluma devam ettim" dedi.

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Çevikliğiyle bilinen sincabı avlayan yılan, doğanın vahşi kanunlarını yeniden gözler önüne serdi.

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