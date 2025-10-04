Koca ilçe ev hapsine girdi! Kapı pencere açamıyorlar

Çin, Japonya ve Tayvan'a özgü olan kahverengi kokarca, önce ABD'ye, sonra da Avrupa'ya sıçramıştı.

Ülkemizde hızla çoğalan böcek, tarım sektörüne büyük zarar verdi. Özellikle fındık, mısır ve meyve bahçelerini hedef alan bu zararlı, ürün verimini ve kalitesini düşürdü.

Ferizli ile Kaynarca'da son haftalarda evlerin duvarlarında, okullarda ve kapalı alanlarda toplu halde görülen böcekler, havaların serinlemesiyle birlikte kış uykusuna yatmak için binalara akın etti.

Yerel halk, böceklerin yaydığı keskin koku ve sayısındaki patlamadan mustarip.

Pencerelerden sızan haşereler, bazı ailelerin günlük hayatını felç etmiş durumda.

Kokarcanın salgıladığı feromon benzeri koku, aynı zamanda kendi türünü daha fazla çekerek sorunu büyütttü.

BİYOLOJİK MÜCADELE YETERSİZ KALIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye soktuğu samuray arısı gibi doğal düşmanlar, böceklerin yumurtalarını yok etmeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin henüz tam etkinlik sağlayamadığını belirtti.

Zararları ve Korunma YollarıBu böcek türü, sadece tarlalarda değil, yaşam alanlarında da tehlike saçıyor.

YETKİLİLER UYARDI!

İlaçlara karşı direnç geliştirebilen haşereler, fiziksel müdahaleyi zorunlu kılıyor. Yetkililer, vatandaşlara şu uyarıları yaptı:

Pencerelere sineklik takın, binalardaki çatlakları kapatın ve böcekleri elle toplayarak uzaklaştırın. Erken önlem, ilkbahardaki tarımsal kayıpları önleyebilir.

Sakarya'daki bu istila, iklim değişikliğiyle birlikte artan böcek göçlerinin bir örneği olarak dikkat çekti.. Tarım uzmanları, bölgedeki izleme çalışmalarını yoğunlaştırmayı planladı.