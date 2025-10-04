Koca ilçe ev hapsine girdi! Kapı pencere açamıyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, son günlerde evlerini ve sokaklarını saran kahverengi kokarca böcekleriyle mücadele etmekte zorlandı. Artvin ile İstanbul'un ardından Türkiye'de ilk kez rastlanan bu istilacı tür, şimdi 17 ili kapsayan bir yayılma göstererek alarm zillerini çaldırdı.

Çin, Japonya ve Tayvan'a özgü olan kahverengi kokarca, önce ABD'ye, sonra da Avrupa'ya sıçramıştı.

Ülkemizde hızla çoğalan böcek, tarım sektörüne büyük zarar verdi. Özellikle fındık, mısır ve meyve bahçelerini hedef alan bu zararlı, ürün verimini ve kalitesini düşürdü.

Ferizli ile Kaynarca'da son haftalarda evlerin duvarlarında, okullarda ve kapalı alanlarda toplu halde görülen böcekler, havaların serinlemesiyle birlikte kış uykusuna yatmak için binalara akın etti.

g2vvhz-xqaary-n.jpeg

Yerel halk, böceklerin yaydığı keskin koku ve sayısındaki patlamadan mustarip.

Pencerelerden sızan haşereler, bazı ailelerin günlük hayatını felç etmiş durumda.

Kokarcanın salgıladığı feromon benzeri koku, aynı zamanda kendi türünü daha fazla çekerek sorunu büyütttü.

g2vvhzaxiaa0gbf.jpeg

BİYOLOJİK MÜCADELE YETERSİZ KALIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye soktuğu samuray arısı gibi doğal düşmanlar, böceklerin yumurtalarını yok etmeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin henüz tam etkinlik sağlayamadığını belirtti.

Kokarcanın salgıladığı feromon benzeri koku, aynı zamanda kendi türünü daha fazla çekerek sorunu büyüttü.

Zararları ve Korunma YollarıBu böcek türü, sadece tarlalarda değil, yaşam alanlarında da tehlike saçıyor.

g2vvhzexsaex3au.jpeg

YETKİLİLER UYARDI!

İlaçlara karşı direnç geliştirebilen haşereler, fiziksel müdahaleyi zorunlu kılıyor. Yetkililer, vatandaşlara şu uyarıları yaptı:

Pencerelere sineklik takın, binalardaki çatlakları kapatın ve böcekleri elle toplayarak uzaklaştırın. Erken önlem, ilkbahardaki tarımsal kayıpları önleyebilir.

Sakarya'daki bu istila, iklim değişikliğiyle birlikte artan böcek göçlerinin bir örneği olarak dikkat çekti.. Tarım uzmanları, bölgedeki izleme çalışmalarını yoğunlaştırmayı planladı.

Son Haberler
Cildiniz kışa hazır mı? İşin uzmanı anlattı
Cildiniz kışa hazır mı? İşin uzmanı anlattı
Öğrencilerini taciz eden kadın din öğretmenine hapis cezası. İmam hatip ortaokulunda taciz skandalı
Öğrencilerini taciz eden kadın din öğretmenine hapis cezası. İmam hatip ortaokulunda taciz skandalı
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahibine ceza yağdı: İlanda fiyata 1 milyonun üstünde zam yaptı
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahibine ceza yağdı: İlanda fiyata 1 milyonun üstünde zam yaptı
Takım otobüsü geçide takıldı! Oyuncular korku dolu anlar yaşadı
Takım otobüsü geçide takıldı! Oyuncular korku dolu anlar yaşadı
Suriye seçimlerine Yahudi aday! Resmi başvuruyu yaptı
Suriye seçimlerine Yahudi aday! Resmi başvuruyu yaptı