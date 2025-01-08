Koca kalası var gücüyle adamın kafasına indirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, silahlı kavgaya dahil olan hasmını gördü. Koca kalası eline alan adam, hasmına yaklaştı. Ardından koca kalası var gücüyle adamın kafasına indirdi.

Ağustos 2024'te Yenimahalle'deki sebze ve meyve halinde akrabalar arasındaki alacak-verecek tartışmasından dolayı çıkan kavgada Fırat K.'nin silahla vurduğu Ömer Koçyiğit ve Gürkan Koçyiğit kardeşler hayatını kaybetti. .

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Kurşunların isabet ettiği Ali K. ve F.M.K. ile 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Fırat K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Sağlığına kavuşan yaralılardan Ali K., 6 Ocak günü olayın sorumlarından biri olarak gördüğü Tekin Bozkuş'un halde yer alan dükkanına gitti. Kalasla Bozkuş'a saldıran Ali K., yere düşen husumetlisini darp etmeye başladı.

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Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Bozkuş kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Saldırının ardından dükkandan ayrılan Ali K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, saldırı anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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