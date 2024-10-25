Koca şehirde tek doktor kalmadı!

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Koca şehirde tek doktor kalmadı!

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan son çocuk enfeksiyon hastalıkları doktorunun da istifa etmesiyle şehirde uzman doktor kalmadı.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberine göre, Pediatri bölümünün diğer branşlara göre daha ağır çalışma koşullarına ve daha düşük maddi gelire sahip olması, bu bölümü yeni mezun doktorlar için cazip kılmıyor. Son olarak, Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının istifası ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki bir başka uzmanın eğitim için yurtdışına gitmesi nedeniyle, şehirde çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.

"TAŞRADA KADRO SIKINTISI CİDDİ BOYUTLARDA"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada taşrada bu tür kadro sıkıntılarının yaygın olduğunu belirterek, “Maalesef taşrada bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Genel olarak kamu üniversitelerinin fakülteleri sıkıntıda, ellerinde var olan hocayı tutmakta ve yeni hoca bulmakta zorlanıyor” dedi.

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