Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde son 2 yılda ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar, 200 litre mazot kullanılarak imha edildi. İmha edilen uyuşturucunun 10 milyar lira değerinde olduğu öğrenildi.

Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 yılda gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları kapsamında yürütülen 226 soruşturmada toplamda 20 ton 766 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

200 LİTRE MAZOT KULLANILARAK YAKILDI

Piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Uyuşturucu maddelerin imhası için 200 litre mazot kullanıldı.

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Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

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