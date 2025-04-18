Koça şehri duman kapladı! Hepsi kül oldu piyasa değeri 10 milyar liraydı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde son 2 yılda ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar, 200 litre mazot kullanılarak imha edildi. İmha edilen uyuşturucunun 10 milyar lira değerinde olduğu öğrenildi.