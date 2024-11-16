Koca şehrin barajı alarm veriyor

Kaynak: İHA
Koca şehrin barajı alarm veriyor

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı alarm vermeye başladı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranının yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi.

aw330299-01.jpg

Suların çekilmesi ve debisinin azalmasıyla baraj inşası sonrasında sular altında kalan bir köprü de gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluşurken, köprünün bulunduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

aw330299-02.jpg

Bölge halkından bir vatandaş, "Neredeyse barajda su yok diyebilirim. Bu kuraklık ve barajda suyun azalması, buradaki habitatın da başka yerlere gitmesine neden oluyor. Her yer çöp yığını, enteresan bir durum. Lütfen biraz doğaya ve çevreye karşı duyarlı olalım" dedi.

aw330299-03.jpg

Son Haberler
Kastamonu'da KADES ile ihbarlar yüzde 200 arttı
Kastamonu'da KADES ile ihbarlar yüzde 200 arttı
Özgür Özel: Tarihin Doğru Tarafında Durmalıyız
Özgür Özel: Tarihin Doğru Tarafında Durmalıyız
Avcılar'da Çöken Balkon, Yıkım Kararını Getirdi
Avcılar'da Çöken Balkon, Yıkım Kararını Getirdi
Narin cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın görüntüleri ve ailenin jandarmayı yanlış yönlendirmesi şok etti
Narin cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın görüntüleri ve ailenin jandarmayı yanlış yönlendirmesi şok etti
Fethiye’de bin kişinin kan şekeri ölçüldü
Fethiye’de bin kişinin kan şekeri ölçüldü