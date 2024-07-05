Koca tır aniden döndü. 1 kişi yaralandı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Eski Ankara yolu ile Mimar Sinan Bulvarı'nın birleştiği kavşakta gerçekleşti. Aktarılan iddialara göre , C.Y.'nin şoförlüğünü yaptığı 33 AUU 775 plakalı tır, kavşakta bir anda dönen, şoför ve plakası henüz aktarılmayan bir başka tıra arkadan çarptı. Kazada zarar gören ve kupa içerisinde sıkışan şoför C.Y. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.