Koca TIR otomobili önüne kattı

Kaynak: İHA
Koca TIR otomobili önüne kattı

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpışması neticesinde gerçekleşen trafik kazasında, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece vakitlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda oldu. H.G. kontrolündeki 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. idaresindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İ.A. (32) ile yolcular Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Trafik ekiplerinin araştırmasının ardından araçlar yoldan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

