Kocaeli’de 100'den fazla kişi zehirlenmişti. Dönercinin 2 ortağı hakkında flaş gelişme!

Tedbir amaçlı mühürlenen işletme hakkında soruşturma sürerken, iki çocuğun tedavisi devam ediyor.

TOPLU ZEHİRLENME İDDİALARI

Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerci işletmesinde, geçtiğimiz günlerde yemek yiyen 100'ün üzerinde kişi rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. Şikayetler üzerine Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak işletme ortakları K.Y. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanma kararı verildi.

BELEDİYE VE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

Körfez Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme vakalarının ardından işletmede denetim ve inceleme başlattı. Yapılan kontrollerin ardından dönerci tedbir amaçlı mühürlendi.

Tavuk döner yiyen 300 kişi zehirlendi. 2 kişinin durumu kritik

İKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvuranlar arasında iki çocuğun ilçedeki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilen çocukların yakınları, yetkililerden konuyla ilgili titiz bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, zehirlenmeye neden olan gıda maddelerinin analizi yapılırken, işletmenin geçmiş denetim kayıtları da inceleniyor. Yetkililer, benzer vakaların yaşanmaması için ilçe genelinde ek gıda denetimleri yapılacağını açıkladı.