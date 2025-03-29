Kocabıyık; AK Partili arkadaşlar mumya gibi

25. ve 26. Dönem AKP İzmir Milletvekili olan Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şöyle eleştirdi;

"Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

“Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar” sözü yıldırım hızıyla gerçekleşti.

Kocabıyık, AKP'den ihraç edildi ve bu fotoğrafla şu mesajı “X” hesabından paylaştı: