KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/208

DAVALI : BEYLİK GIDA DİNLENME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ferhatpaşa Mh. Pazaryeri Belediye Pasajı No 24 Çatalca ISTANBUL

Davacı SEPAŞ tarafından aleyhinize açılan 2023/208 ve birleşen 2023/209 sayılı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi gönderilmiş olup yapılan araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme durusma günü olan 06/02/2024 günü saat 10:55'te duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.