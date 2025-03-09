Kocaeli alarmda! Bir haftadır yanıyor: Metro projesinde yerin altından alevler yükselmişti...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'de sondaj sırasında açığa çıkan gaz 7 gündür yanıyor. Alevlerin etkisi azalırken, çalışmalar ve kontroller devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi için yapılan sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan gaz, 7 gündür kontrollü şekilde yanmaya devam ediyor.

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Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda 2 Mart Pazar günü yerin 45 metre derinliğinde gaz tespit edildi.

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Gazı fark eden firma çalışanları, durumu AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine bildirdi.

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Yetkililer, olası bir tehlikenin önüne geçmek için gazı tutuşturma kararı aldı.

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Rüzgar nedeniyle zaman zaman kendiliğinden sönen alevlerin kontrol altında tutulabilmesi için geçtiğimiz günlerde gazın çıktığı alan betonla kapatıldı.

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Alevler, önceki günlere göre etkisini azaltırken, ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor.

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