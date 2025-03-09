Kocaeli alarmda! Bir haftadır yanıyor: Metro projesinde yerin altından alevler yükselmişti...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi için yapılan sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan gaz, 7 gündür kontrollü şekilde yanmaya devam ediyor.

Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda 2 Mart Pazar günü yerin 45 metre derinliğinde gaz tespit edildi.

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Gazı fark eden firma çalışanları, durumu AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine bildirdi.

Yetkililer, olası bir tehlikenin önüne geçmek için gazı tutuşturma kararı aldı.

Rüzgar nedeniyle zaman zaman kendiliğinden sönen alevlerin kontrol altında tutulabilmesi için geçtiğimiz günlerde gazın çıktığı alan betonla kapatıldı.

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Alevler, önceki günlere göre etkisini azaltırken, ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor.