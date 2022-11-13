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Kocaeli Başiskele Belediye 15 işçi alacak

Kocaeli Başiskele Belediye 15 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 12:09
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Kocaeli Başiskele Belediye 15 işçi alacak

Kocaeli Başiskele Belediye 15 işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yayınlanan ilana göre Kocaeli Başiskele Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi kadroda 15 devlet personel alınacak.

Adaylar başvurularını 14 Kasım 2022 tarihine kadar Seymen Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No:52/E Başiskele/Kocaeli adresine yapacaklardır.

5 hizmet personeli (temizlik), 2 eğitmen (robotik kodlama ve fen bilimleri) ve 8 büro personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adli sicil kaydı bulunmamak ve Başiskele ilçesinde ikamet ediyor olmak haricinde herhangi bir başvuru şartı belirtilmemiştir. İlanlara başvuru yapacak adayların kurumla irtibata geçerek gerekli başvuru koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir.

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