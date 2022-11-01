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Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak

Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm, çöp toplama personeli olarak 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:08
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Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm, çöp toplama personeli olarak 7 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Adaylar başvurularını ilanda belirtilen mail adresine CV ve ikametgah göndererek yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Başiskele’de ikamet etmek

Adli sicil kaydı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Adli sicil kaydı

İkametgah

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