﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm, çöp toplama personeli olarak 7 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen mail adresine CV ve ikametgah göndererek yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Başiskele’de ikamet etmek
Adli sicil kaydı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
İkametgah
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