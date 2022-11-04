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Kocaeli Bekaş Bilişim 10 işçi alacak

Kocaeli Bekaş Bilişim, bahçe görevlisi olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:54
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Kocaeli Bekaş Bilişim 10 işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Bekaş Bilişim, bahçe görevlisi olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

45 yaşını aşmamış olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

Bahçe bakım işlerinde deneyimli olmak

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