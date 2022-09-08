Kocaeli Bekaş Bilişim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kocaeli Bekaş Bilişim, kreş öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adrese fotoğraflı cv göndererek yapılacak olup ek olarak diploma veya mezuniyet belgesi, ikametgah olmalı

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak

En az meslek lisesi mezunu olmak

40 yaşını aşmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Deneyimli olmak

Tercihen İzmit’te ikamet etmek