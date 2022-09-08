8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Bekaş Bilişim işçi alacak

Kocaeli Bekaş Bilişim, kreş öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:23
Takip Et
Kocaeli Bekaş Bilişim işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kocaeli Bekaş Bilişim, kreş öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adrese fotoğraflı cv göndererek yapılacak olup ek olarak diploma veya mezuniyet belgesi, ikametgah olmalı

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak

En az meslek lisesi mezunu olmak

40 yaşını aşmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Deneyimli olmak

Tercihen İzmit’te ikamet etmek

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
1
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
2
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
5
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
6
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı
7
﻿Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı
﻿5 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı
﻿5 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı
﻿5 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı
﻿Uzmanı açıkladı: Alkateryan yöntemi hızlı kilo verdiriyor
﻿Uzmanı açıkladı: Alkateryan yöntemi hızlı kilo verdiriyor
﻿Uzmanı açıkladı: Alkateryan yöntemi hızlı kilo verdiriyor
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat personel alacak
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.