Kocaeli Bekaş Bilişim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kocaeli Bekaş Bilişim, kreş öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adrese fotoğraflı cv göndererek yapılacak olup ek olarak diploma veya mezuniyet belgesi, ikametgah olmalı
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak
En az meslek lisesi mezunu olmak
40 yaşını aşmamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Deneyimli olmak
Tercihen İzmit’te ikamet etmek
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