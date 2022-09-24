﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri; şoför olarak istihdam etmek üzere 24 personel alacak.
Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
Mülakat bilgileri başvurusu uygun görülen adaylara bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
B sınıfı ehliyete, SRC 2/4 sahip olmak
Şoförlük deneyimi olmak
Araç kullanmasına engel olacak sağlık sorunu ve kronik rahatsızlığı olmamak
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