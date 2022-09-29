Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 29 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, şoför olarak istihdam etmek üzere 29 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

B sınıfı ehliyete, SRC2/4 belgelere sahip olmak ve şoförlük tecrübesine sahip olmak

Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak