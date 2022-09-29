Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 29 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, şoför olarak istihdam etmek üzere 29 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
B sınıfı ehliyete, SRC2/4 belgelere sahip olmak ve şoförlük tecrübesine sahip olmak
Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak
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