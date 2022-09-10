﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Askerlikle ilişiği olmak
En az ilkokul mezunu olmak
18 – 40 yaş arasında olmak
E sınıfı ehliyete sahip olmak
Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik bir engeli olmamak
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