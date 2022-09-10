10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 06:49
Takip Et
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Askerlikle ilişiği olmak

En az ilkokul mezunu olmak

18 – 40 yaş arasında olmak

E sınıfı ehliyete sahip olmak

Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik bir engeli olmamak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
1
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
2
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
3
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
4
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
5
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
﻿Esfender Korkmaz Canlı Yayında
6
﻿Esfender Korkmaz Canlı Yayında
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
7
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 işçi alacak
﻿İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 işçi alacak
﻿İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Bıçaklanan sevgililer taksi tutup hastaneye gittiler
﻿Bıçaklanan sevgililer taksi tutup hastaneye gittiler
﻿Bıçaklanan sevgililer taksi tutup hastaneye gittiler
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı SYDV işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı SYDV işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı SYDV işçi alacak
﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü
﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü
﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü
﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu
﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu
﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
﻿Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
﻿Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
﻿Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşle ilgilenmemek psikolojik şiddettir
﻿Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşle ilgilenmemek psikolojik şiddettir
﻿Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşle ilgilenmemek psikolojik şiddettir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.