Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, ağır vasıta şoförü olarak istihdam etmek üzere 21 işçi alacak.
Mülakat bilgileri uygun görülen adaylara daha sonra bildirilecek
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
SRC2/4 ve psikoteknik belgeleri olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak
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