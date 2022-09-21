21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, ağır vasıta şoförü olarak istihdam etmek üzere 21 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:41
Takip Et

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, ağır vasıta şoförü olarak istihdam etmek üzere 21 işçi alacak.

Mülakat bilgileri uygun görülen adaylara daha sonra bildirilecek

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

SRC2/4 ve psikoteknik belgeleri olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
3
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
4
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.