Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, teknik personel olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Mülakat bilgileri başvurusu uygun görülen adaylara bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Önlisans mezunu olmak (makine bölümü)