Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, teknik personel olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Mülakat bilgileri başvurusu uygun görülen adaylara bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Askerlikle ilişiği bulunmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Önlisans mezunu olmak (makine bölümü)
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