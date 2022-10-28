Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri, halkla ilişkiler personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az önlisans mezunu olmak