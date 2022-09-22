22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:07
Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 şoför operatör alacaktır.

En az İlkokul mezunu olmak üzere görev yapacak personeller için ikamet şartı yoktur. Adaylar başvurularını 23 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

1 Tehlikeli Madde Araç Şoförü, 9 Şoför ve 26 Operatör alınacaktır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

En az İlkokul mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

Tehlikeli Madde Araç Şoförü alımı için

C1 sınıfı ehliyete sahip olmak, SRC5 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak, Tehlikeli madde araç şoförlüğünde tecrübeli olmak.

Şoför alımı için

C sınıfı ehliyete, SRC2-4 belgelerine, F+G sınıfı ehliyete sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak.

Operatör alımı için

G sınıfı ehliyete sahip olmak, Operatörlük belgesine sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
3
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
4
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
6
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
7
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Çorum'da kaçak sigara operasyonu
﻿Çorum'da kaçak sigara operasyonu
﻿Çorum'da kaçak sigara operasyonu
﻿Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
﻿Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
﻿Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
﻿Aşırı korumacı anne-baba tutumunun bilinmeyen zararı ortaya çıktı. Psikiyatristten dikkat çeken uyarı
﻿Aşırı korumacı anne-baba tutumunun bilinmeyen zararı ortaya çıktı. Psikiyatristten dikkat çeken uyarı
﻿Aşırı korumacı anne-baba tutumunun bilinmeyen zararı ortaya çıktı. Psikiyatristten dikkat çeken uyarı
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.