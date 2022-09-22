﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 şoför operatör alacaktır.

En az İlkokul mezunu olmak üzere görev yapacak personeller için ikamet şartı yoktur. Adaylar başvurularını 23 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

1 Tehlikeli Madde Araç Şoförü, 9 Şoför ve 26 Operatör alınacaktır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

En az İlkokul mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

Tehlikeli Madde Araç Şoförü alımı için

C1 sınıfı ehliyete sahip olmak, SRC5 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak, Tehlikeli madde araç şoförlüğünde tecrübeli olmak.

Şoför alımı için

C sınıfı ehliyete, SRC2-4 belgelerine, F+G sınıfı ehliyete sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak.

Operatör alımı için

G sınıfı ehliyete sahip olmak, Operatörlük belgesine sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak.