Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 personel alınacaktır.

Alınacak personeller sürekli kadroda 3 unvanda görev yapacaklardır. Adaylar başvurularını 14 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. 2 Şoför, 1 idari Büro Personeli ve 1 Teknik Personel alınacaktır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

Şoför alımı için (2 kişi)

18 – 40 yaş arasında olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

E sınıfı ehliyete ve Otobüs kullanabilecek tecrübeye sahip olmak.

İdari Büro personeli alımı için (1 kişi)

18 yaşını tamamlamış olmak,

En az Lise mezunu olmak.

Teknik Personel alımı için (1 kişi)

18 – 30 yaş arasında olmak,

En az Önlisans mezunu olmak,

Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak.