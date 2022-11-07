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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 08:26
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 3 devlet işçisi alınacak.

Bakım Onarım Destek Hizmetleri Endeks Okuma Sayaç Değişimi ve Büro Hizmetleri personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar kurum web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

18 – 45 yaş arasında olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

En az Ortaokul mezunu olmak,

Sahada, uzun süre ayakta kalmayı gerektirecek işlerde ve vardiyalı çalışmaya engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak şartları aranmaktadır.

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