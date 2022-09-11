11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:23
Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda 3 şoför personel alınacak.

En az ilkokul mezunu olan adaylar için ikamet şartı bulunmamaktadır.

Adaylar başvurularını 12 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. 1 Teknik Personel, 1 Şoför ve 1 Bakım Onarım Personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Affa uğramış olsalar bile beni bir suçlardan mahkum olmamak.

Teknik personel alımı için (1 kişi)

18 - 35 yaş arasında olmak, En az lise mezunu olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve sahada çalışmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak.

Şoför alımı için (1 kişi)

18 - 40 yaş arasında olmak, En az ilkokul mezunu olmak, E sınıfı ehliyete sahip olmak ve otobüs kullanabilecek tecrübeye sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak.

Bakım onarım personeli alımı için (1 kişi)

18 yaşını tamamlamış olmak, En az lise mezunu olmak, Oto boyacılığı alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak ve oto boyacılığı alanında çalışmaya engel sağlık problemi bulunmamak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
3
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
5
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
6
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.