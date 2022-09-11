﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli kadroda 3 şoför personel alınacak.

En az ilkokul mezunu olan adaylar için ikamet şartı bulunmamaktadır.

Adaylar başvurularını 12 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. 1 Teknik Personel, 1 Şoför ve 1 Bakım Onarım Personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Affa uğramış olsalar bile beni bir suçlardan mahkum olmamak.

Teknik personel alımı için (1 kişi)

18 - 35 yaş arasında olmak, En az lise mezunu olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve sahada çalışmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak.

Şoför alımı için (1 kişi)

18 - 40 yaş arasında olmak, En az ilkokul mezunu olmak, E sınıfı ehliyete sahip olmak ve otobüs kullanabilecek tecrübeye sahip olmak, Araç kullanmasına engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak.

Bakım onarım personeli alımı için (1 kişi)

18 yaşını tamamlamış olmak, En az lise mezunu olmak, Oto boyacılığı alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak ve oto boyacılığı alanında çalışmaya engel sağlık problemi bulunmamak.