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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:44
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 devlet işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 31 Ekim 2022 tarihine kadar kurum internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Çalışmaya engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak şartları aranmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER PERSONELİ ALIMI İÇİN (1 KİŞİ)

Halkla İlişkiler bölümü en az Önlisans mezunu olmak.

HİZMET PERSONELİ ALIMI İÇİN (2 KİŞİ)

En az lise mezunu olmak.

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