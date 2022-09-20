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14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14 bin çiftçiye 2 milyon litre mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:07
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği

14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği için başvuruların başladığını açıkladı.

Toplamda 86 milyon TL değerinde destek sağlayacaklarını söyleyen Büyükakın, desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, bugün itibarıyla başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Proje çerçevesinde geçen yıl yaklaşık 12 bin çiftçiye 3 ay boyunca aylık 50 litre olmak üzere 150 litre, toplamda ise 2 milyon litre hibe mazot desteği verildi. Yaklaşık 8 bin çiftçiye ise 7 bin 400 ton yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu (dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu, çayır mera karışımları) desteği sağlandı. Destek çerçevesinde 14 bin çiftçiye 6 bin 100 ton yüzde 50 hibeli zirai gübre (çotanak, 15-15-15, 20-20-0 kompoze) verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yaklaşık 14 bin çiftçiye toplamda 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin çiftçiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu olmak üzere toplamda 86 milyon TL değerinde destekler için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebilecek.

Çiftçinin, söz konusu belgelerle kendisinin başvuruda bulunması gerekiyor. Belgelerini 30 Haziran 2022’ye kadar ziraat odasında güncellemiş olan çiftçiler, mazot desteğinden yararlanabilecek. (İHA)

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