Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla önemli bir eğitim programı hayata geçirdi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Anne ve Kadınlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri", 12 ayrı programda 378 kadına ulaşarak afet bilinci konusunda önemli bilgiler sundu.

Eğitimlerde, özellikle annelerin afet anlarında oynadığı hayati rol ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, evde çocukların güvenliğini sağlama, evdeki potansiyel tehlikeleri belirleme, acil durum çantası oluşturma ve kriz anlarında sakin kalma gibi konularda uygulamalı bilgiler edindi. Deprem, sel, yangın, heyelan ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) tehditler gibi farklı afet türlerine karşı alınabilecek önlemler, gerçek hayat örnekleriyle detaylı bir şekilde aktarıldı.





PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda fiziksel güvenliğin yanı sıra afet sonrası psikolojik dayanıklılık konusu da ele alındı. Çocukların, yaşlıların ve hassas grupların afet sonrası yaşadığı süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiği detaylı biçimde aktarıldı. Eğitmenler, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin ve güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesinin önemine değindi. Katılımcılara, afet sonrası toplumsal dayanışmanın nasıl sağlanabileceğine ilişkin uygulamalı öneriler sunuldu.





TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ BİLİNÇLENMELİ

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı eğitmenleri, afetlerin her an yaşanabilecek gerçekler olduğunu hatırlatarak, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Eğitimlerin ilerleyen süreçte daha fazla ilçede ve mahallede devam edeceği bildirildi. Ayrıca kadınların ev ortamında düzenli mini afet tatbikatları yapmasının teşvik edileceği kaydedildi.



KADINLARIN VE ANNELERİN AFET BİLİNCİ KAZANMASININ TOPLUMSAL DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Eğitim sonunda kadınlar, hem kendi güvenlikleri hem de ailelerinin güvenliği için önemli bilgiler edindiklerini belirterek, programın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını istediklerini ifade etti. Büyükşehir yetkilileri, kadınların ve annelerin afet bilinci kazanmasının toplumsal dayanıklılığı artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda yürütülen çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Afet farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki aylarda farklı ilçelerde ve mahallelerde tekrarlanacağı duyuruldu.