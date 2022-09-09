Kocaeli Darıca SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Kocaeli Darıca SYDV, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 9 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

Her türlü iklim veya yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmamak

Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Erkek personel için B ehliyetine sahip olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Geriatri bölümü ya da yaşlı bakım sertifikası olanlara öncelik verilecek

Daha önce vakıf başkanlığı bünyesinde çalışmamış olmak

İkametgahın Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze olması

Alım yapılacak hasta ve yaşlı evde bakım işçileri Darıca ilçe merkezinde ve mahallerde ikamet etmek

Vefa (Yaşlı evde bakım) programı kapsamında yürütülecek yardım programında ilke kararında da belirtildiği üzere öncelik sırasına göre ihtiyaç durumunda olup, hasta ve yaşlının kişisel öz bakım temizliği adına bu kapsamda verilecek diğer işleri yapacak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu

Kimliğin aslı ve fotokopisi

Adli sicil belgesi

İkamet belgesi

Diploma sertifika veya geçici mezuniyet belgesi

Erkek personel için araç yetki belgeleri; ehliyet ve varsa SRC, psikoteknik belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Müraacatlar belirtilen tarihler arasında gerekli evraklarla birlikte belirtilen adreste şahsen yapılacaktır