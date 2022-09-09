Kocaeli Darıca SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Kocaeli Darıca SYDV, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 9 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
Her türlü iklim veya yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmamak
Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Erkek personel için B ehliyetine sahip olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Geriatri bölümü ya da yaşlı bakım sertifikası olanlara öncelik verilecek
Daha önce vakıf başkanlığı bünyesinde çalışmamış olmak
İkametgahın Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze olması
Alım yapılacak hasta ve yaşlı evde bakım işçileri Darıca ilçe merkezinde ve mahallerde ikamet etmek
Vefa (Yaşlı evde bakım) programı kapsamında yürütülecek yardım programında ilke kararında da belirtildiği üzere öncelik sırasına göre ihtiyaç durumunda olup, hasta ve yaşlının kişisel öz bakım temizliği adına bu kapsamda verilecek diğer işleri yapacak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu
Kimliğin aslı ve fotokopisi
Adli sicil belgesi
İkamet belgesi
Diploma sertifika veya geçici mezuniyet belgesi
Erkek personel için araç yetki belgeleri; ehliyet ve varsa SRC, psikoteknik belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Müraacatlar belirtilen tarihler arasında gerekli evraklarla birlikte belirtilen adreste şahsen yapılacaktır
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