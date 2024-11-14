Kocaeli'de çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kişi öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan Muhammet Ali Alma (40), hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangını söndüren itfaiye ekipleri, girdikleri çatı katında cansız bedeni buldular. İncelemede; içeride mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin, eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Muhammet Ali Alma olduğu tespit edildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen ve bir alt katta oturan baba Bahattin Alma fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali Alma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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