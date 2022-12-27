Kocaeli Derince’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli İl, Derince İlçe, SOPALI Mahalle/Köy, 1075 Parsel, B-8/1/-/3 Nolu Bağımsız Bölüm1075 parsel numaralı, 9.639,00 m² arsa üzerinde bulunan 4 Katlı 13 Bloklu 103 Daireli Kargir Apt. ana taşınmaz nitelikli müstakil binada,B/8 Blok 1. Kat 3 no.lu bağımsız bölüm MESKEN dir.borçlu Varol Kıymet takdirine konu taşınmaz yaklaşık 25 yıllık, toplam 13 bloktan oluşan,10 No.lu? isimli kooperatif sitesinde B/8 Blokta, ara katta yer almaktadır. Site sosyal konut niteliklerinde yapılmış olup, bloklar arasındaki alanlar yeşillendirilmiş, küçük bir spor sahası ile çocuk oyun parkı yapılmıştır. Alt ve orta gelir grubu tarafından tercih görmektedir. Her blokta 8 daire vardır. B/8 Blok bodrum+zemin+1.kat+2.kat+3.kattan oluşmaktadır.

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