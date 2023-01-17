Kocaeli Derince’de icradan satılık dubleks daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mah., 1919 ada 34 parselde kayıtlı, "altında dükkanı olan üç katlı betonarme bina ve arsası" nitelikli ana taşınmaz üzerindeki 2. kat 10 nolu bağımsız bölüm "çatı aralıklı mesken"dir. 3/25 arsa paylıdır. Tamamı Abdullah Deniz adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu parset Derince Belediyesi 171000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taks: 0,40 Kaks: 1,20- 3 kat ayrık nizam yapılaşma koşullarında "Meskun Konut Alanında" kalmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 26.10.2007 tarihli yapı ruhsatı ile inşa edilmiş, binadaki 9 daire ile 1 adet dükkan için 19.08.2008 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmıştır.

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