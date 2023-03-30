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Kocaeli Derince’de icradan satılık işyeri

T.C. Kocaeli İcra Dairesi tarafından Kocaeli Derince'de 94 m² işyeri icradan satılacak.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:44
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Kocaeli Derince’de icradan satılık işyeri

Kocaeli Derince’de icradan satılık işyeri
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli İl, Derince İlçe, Deniz Mahalle/Köy, 2330 Ada, 11 Parsel, zemin kat 1 nolu dükkan nitelikli bağımsız bölüm. Keşfe konu gayrimenkul, Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Mahallesi, İstasyon Caddesi, No: 52A,postaadresindebulunur. Tarifolarak,D100Karayoluüzerinde,Körfez'denİzmitistikametinegiderken, Derince merkezindekigöbekten sağa İstasyon Caddesi?ne girilir. Bu cadde üzerinde,yaklaşık 50 mt ilerde, sol tarafta, 2330 ada, 11 no.lu parsel üzerindeki binanın zemin katındaki1 no.lu bağımsız bölümde, caddeden 52A kapı numarasını alan dükkandır. Derince çarşı merkezi içindedir. Söz konusu cadde üzerindeki binaların zemin katları dükkan, üst katları konut amaçlı,sokak içlerindeki binalar genelde konut amaçlı kullanılmaktadır. D100 üzerinde ve D100?e yakın birkaçbinadadanormalkatlardabüroolarakkullanılandairelermevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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