Kocaeli Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını uğurladı

Kampüste düzenlenen törenin açılış konuşmalarını, Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas yaptı. Konuşmalarda, Diş Hekimliği Fakültesi'nin üniversitenin en önemli bölümlerinden biri olduğu vurgulanarak, öğrencilerin klinik dönemlerinde staj yapabilecekleri, son derece modern altyapıya ve ileri teknolojik donanıma sahip bir diş hastanesinde eğitim gördükleri belirtildi.

Zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, diplomalarını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Mehmet Emin Türköz ile törene katılan protokol üyelerinin elinden aldı.

Mezuniyet coşkusunu taçlandıran bir diğer özel an ise son ders ve yemin töreni oldu. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Mehmet Emin Türköz'ün yönetiminde gerçekleşen tören, öğrencilerin mesleklerine olan bağlılıklarını ve etik sorumluluklarını simgeledi.