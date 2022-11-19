﻿Şehir endişeli. Yuvacık Barajı kuruyor

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'de sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı su seviyesiyle alarm vermeye başladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19’a kadar geriledi. Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görülürken, yıllar önce sular altında kalan köprü ise gün yüzüne çıktı.