Kocaeli Film Festivali’nde kimler ödül aldı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, sinema ve tiyatro sanatçıları Halil Ergün ve Ayten Uncuoğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.

"Kültürlerarası Emek Ödülü"ne oyuncu Ertan Saban, "Sinema Emek Ödülü"ne ise Hakan Boyav ve Zafer Algöz layık görüldü.

"Ulusal Uzun Metraj İlk Film" kategorisinde, yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan'ın yaptığı "Hakkı" filmi ödül aldı.

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Şafak Ildız ise yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filmiyle "Uzun Metraj Görüntü Yönetmenliği" ödülüne sahip oldu.

"Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Rosinante" filmindeki rolüyle Nilay Erdönmez, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü ise "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar aldı.

"Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Ödülü" Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmine verildi.

"Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi "Tavuk Suyuna Çorba" filmiyle Erol Babaoğlu olurken, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne aynı filmdeki performansıyla Name Önal değer bulundu.

"Kısa Animasyon En İyi Film" kategorisinde ödülün sahibi Selçuk Ören'in yönettiği "Exiles" filmi oldu.

Bu sene Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan proje kapsamında "Öğrenci Filmi" kategorisinde ise birincilik ödülü Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Avcı'ya verildi.

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İkincilik ödülüne Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinden Ali Kaan Karakullukçu layık görülürken, üçüncülük ödülünü ise Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesinden Nergis Nehir Aslan aldı.

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