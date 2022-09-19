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Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:41
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Kocaeli Gebze'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti
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D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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