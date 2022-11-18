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Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:30
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Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı

Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
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Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde servis minibüsü, hafif ticari araç, minibüs, tır ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü K.A. ile hafif ticari araç sürücüsü M.T. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

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