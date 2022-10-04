4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

En fazla otomotiv ihracatını Kocaeli yaptı

En fazla otomotiv ihracatını Kocaeli yaptı. Kocaeli, geçen ay 682 milyon 811 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, İstanbul 605 milyon 522 bin dolarla ikinci ve Bursa 591 milyon 859 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:38
Takip Et

Kocaeli geçen ay otomobil ihracatında ilk sırada yer aldı

En fazla otomotiv ihracatını Kocaeli yaptı
+
Aa
-

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 682 milyon 811 bin dolarla Kocaeli oldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 artarak 2 milyar 753 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 682 milyon 811 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul 605 milyon 522 bin dolarla ikinci ve Bursa 591 milyon 859 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 400 milyon 984 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, Ankara 96 milyon 450 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Eylül 2021'e kıyasla Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 7,3 azalırken, İstanbul'un ihracatı yüzde 10,8, Bursa'nın yüzde 20,8, Sakarya'nın yüzde 49,2 ve Ankara'nın ihracatı yüzde 9,6 arttı.

ALMANYA İLK SIRADA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya oldu. Türkiye'den Almanya'ya eylül ayında 403 milyon 307 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 324 milyon 782 bin dolarla Birleşik Krallık, 269 milyon 761 bin dolarla Fransa ve 205 milyon 711 bin dolarla İtalya izledi.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 101 milyon 939 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 82 milyon 576 bin dolar ve Ukrayna'ya 20 milyon 277 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

İNGİLTERE VE ABD HARİÇ ANA PAZARLARA İHRACAT ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatı yüzde 3,8, ABD'ye yüzde 11,8 ve Ukrayna'ya yüzde 0,2 azalırken, Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 26,7, Fransa'ya yüzde 35, İtalya'ya yüzde 22,9 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 3,4 artış gösterdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
5
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
6
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
7
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İstanbul Barosu'ndan Medeni Kanun açıklaması: Haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz
﻿İstanbul Barosu'ndan Medeni Kanun açıklaması: Haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz
﻿İstanbul Barosu'ndan Medeni Kanun açıklaması: Haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz
﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak
﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak
﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak
﻿İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak! İşte etkinlik listesi
﻿İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak! İşte etkinlik listesi
﻿İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak! İşte etkinlik listesi
﻿Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
﻿Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
﻿Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.